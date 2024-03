Calw: Kanzler spricht mit Spezialkräften der Bundeswehr

1 Gestern war Olaf Scholz zu Besuch im Mercedes-Werk in Sindelfingen. Foto: Stefanie Schlecht/Stefanie Schlecht

Am zweiten Tag seines Besuchs in Baden-Württemberg hat Bundeskanzler Olaf Scholz erneut einen vollen Terminkalender. Auf dem Programm steht etwa ein Besuch beim Kommando Spezialkräfte in Calw.









Bundeskanzler Olaf Scholz ist am zweiten Tag seines Besuchs im Südwesten am Dienstag im Schwarzwald unterwegs. Am Morgen besucht der SPD-Politiker den Beschlagtechnik-Hersteller Häfele in Nagold. Danach sind Scholz und SPD-Chefin Saskia Esken bei einem Bürgerdialog der SPD-Kreisverbände Calw und Freudenstadt dabei. Esken hat ihren Wahlkreis in der Region. Bei der Veranstaltung stellen sich Scholz und Esken den Fragen von rund 200 Besuchern.