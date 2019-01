Calw Käufer-Abzocke beiOnline-Shops

Laut der Westdeutschen Allgemeine Zeitung (WAZ) warnt die Oberhausener Beratungsstelle der Verbraucherzentrale vor der Online-Shopping-App "Wish". Die Produkte würden dort zu auffallend niedrigen Preisen angeboten. Die Produkte würden hauptsächlich im Ausland billig hergestellt, bei Lieferung fallen nicht gekennzeichnete Kosten an – zum Beispiel hohe Zollkosten oder Mehrwertsteuer, heißt es in der WAZ. In vielen Fälle verspäte sich die Ankunft des Produktes um mehrere Wochen, falls es überhaupt ankomme. Denn viele Produkte seien Plagiate und werden vom Zoll aufgehalten und sogar verschrottet. Doch die Geldrückerstattung sei schwierig. Auf der Seite gebe es zudem einen Timer, der zum Kauf dränge, der aber nur dazu da sei, die Kaufentscheidung zu beschleunigen. Die Autoren sind Schüler der Klasse 9 a des HHG Calw