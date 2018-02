Calw Junge aus Dobel gewinnt den Kreisentscheid

"Hauchdünn und ganz knapp" lag Nicolas vor Nicole. Seine Betonung sei einen "Hauch besser" gewesen, begründet Stefanie Stocker die Entscheidung ihrer Jurykollegen. Er darf nun in den Bezirksentscheid nach Karlsruhe einziehen und sich dort gegen weitere lesebegeisterte Kinder durchsetzen. Als Dankeschön für die Teilnahme erhielt jedes Kind ein Buchgeschenk, für den Sieger gab es zwei.

Rund 600 000 Schüler nehmen jährlich am Vorlesewettbewerb teil, der seit 1959 vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels veranstaltet wird.

In Zusammenarbeit mit Bibliotheken, Buchhandlungen, Schulen und kulturellen Einrichtungen wird so einer der größten bundesweiten Schülerwettbewerbe aufgezogen.

Mitmachen können alle sechsten Schulklassen. In einem ersten Vorentscheid wurden ab Oktober 2017 die besten Vorleser innerhalb der Klassen auserwählt. Von November bis zum 15. Dezember 2017 setzten sich die Klassensieger gegen ihre Schulkameraden durch, sodass einer als Schulsieger hervorging. Von Ende Januar bis zum 28. Februar finden nun die Kreis-/ Stadtentscheide statt. Für den Kreis Calw tritt Nicolas Horstmann in Karlsruhe den Bezirksentscheid von Mitte März bis Ende April an. Auf den dortigen Sieger wartet dann der Landesentscheid in Stuttgart, der bis Ende Mai geplant ist. Im Juni 2018 trifft der Landessieger im Finale in Berlin auf 15 weitere Mitstreiter.