Calw Jede Woche eine Adventsüberraschung

Durch die Coach By Color® Trainingssteuerung können Athleten und Freizeitsportler gemeinsam trainieren. Die Coach By Color® Trainingssteuerung stellt die individuelle Belastung auf Basis von Watt oder Herzfrequenz anhand von fünf Trainingszonen farblich dar, die vom Kursleiter jederzeit überprüft werden können. Somit steht neben dem Spaß an der Bewegung auch hier wieder die Trainingskontrolle und Betreuung für das Trainerteam des TSV Sportzentrum im Vordergrund.