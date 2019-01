Calw Jede Stadt hat etwas, was es noch nie zuvor gegeben hat

Mehr als 50 Kinder stehen jeweils in kleinen Gruppen an Tischen zusammen, rund um ihr Bauwerk. "Sie können sich aussuchen, ob sie frei bauen oder an einem Projekt arbeiten wollen", erklärt Jürgen Kraft, der "Oberarchitekt". Er hat das Ganze überhaupt erst möglich gemacht. Seit Jahren tourt er hobbymäßig mit seinem Anhänger voller Spielsteine durch die Region und bietet für Gruppen die Lego-Tage an. Kraft ist begehrt – schon ein Jahr im Voraus musste die Gemeinde Gottes den Termin festklopfen, verrät Julia Hoss, eine ehrenamtliche Helferin.

Entsprechend groß ist der Erfahrungsschatz von Kraft. Er hat nämlich nicht nur Dutzende Holzkisten dabei, in denen sortiert die verschiedenen Lego-Steine liegen, sondern auch Baupläne und Fotos von vorangegangenen Projekten – als Inspiration.

Grundstücke zuweisen