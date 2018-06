Calw Jede "Singspiration" ein außergewöhnliches Chorerlebnis

Calw-Stammheim (rs). "The same procedure as every year" ("Der gleiche Ablauf wie in jedem Jahr", Zitat aus der Fernsehproduktion "Dinner for One", Anm. d. Red)? Davon kann ganz bestimmt nicht die Rede sein. Denn jede "Singspiration" mit Kirby Shaw ist ein außergewöhnliches und für sich gesehen einmaliges Chorerlebnis.