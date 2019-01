Calw Jazz am Schießberg: Zuhörer baden im Meer der Gefühle

Wer sich auf diese musikalische Reise zwischen Orient und Okzident, zwischen arabisch-andalusischen Lauten, Jazz, Flamenco und sogar Rock einließ, verbündete sich im Geiste mit einer anderen Besucherin. Diese "ahnte zuvor nicht, dass ihr diese Musik so arg gut gefallen würde". Eine Dritte sah sich bestätigt, wie sie an die Besuche bei "Jazz am Schießberg" herangeht. "Da muss man sich einfach darauf einlassen." Der Stammheimer Klavier- und Cembalobauermeister Matthias Körholz vom "Jazz am Schießberg"-Team fasste diesen Abend mit einem Wort zusammen: "Volltreffer". Gemeinsam mit Cheforganisator Urs Johnen ("einzigartige Atmosphäre") freute er sich über die ehrlichste Anerkennung, die man als Veranstalter erfahren kann: ein gut besuchtes Haus sowie große Künstler.

"Talking oud", so lautete der Name des Konzertes. Zouiten erklärte dem Publikum, "dass der Name für sich spreche. Gemeinsam mit seinen Kollegen wolle er mit seinem Instrument, der arabischen Laute (Oud), verschiedene musikalische Sprachen sprechen". Das im Nahen Osten populäre, elfsaitige Instrument, bescherte vielen der Zuhörern ein bislang so nicht gekanntes Klangerlebnis. Übrigens: Zouiten verriet im anschließenden Pressegespräch, dass er die Oud schon immer nur mit zehn Saiten bespanne.

Auch wenn der dickbäuchige Klangkörper mit abgeknicktem Hals die tragende Rolle spielte, waren es Zouitens Weggefährten, die mit ihrem Können das Publikum ein ums andere Mal zu Beifall reizten. Kein Wunder, denn jeder ist in der Szene anerkannt. Den Berliner Saxofonisten mit montenegrinischen Wurzeln, Ben Kreaf , kennt man als gefragtes Mitglied der New Yorker Szene. Immer wieder ließ Kreaf hören, wieso das so ist. Richard Müller wirbelte ebenso flink auf dem Griffbrett seines E-Basses wie dies der ägyptische Drummer Ra’fat Muhammad auf seinen Perkussions-Elementen tat. Alles klang wie aus einem Guss.