Calw Jazz am Schießberg freut sich über "Applaus"

Calw. Bei "Applaus" handelt es sich um die seit 2013 vergebene "Auszeichnung der Programmplanung unabhängiger Spielstätten" durch Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Die inzwischen unter dem Dach des Vereins StadtLandKultur organisierte Konzertreihe "Jazz am Schießberg" wurde in Mannheim mit mehr als 90 weiteren Initiativen mit einem Preis belohnt. Neben einer Spielstättenplakette und einer Urkunde der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien gab es für das Calwer Konzertprogramm auch ein Preisgeld in Höhe von 7500 Euro.

"Unsere jahrelangen Mühen haben sich gelohnt", freut sich Urs Johnen, Vorsitzender des noch jungen soziokulturellen Vereins "StadtLandKultur" und Mitbegründer der Konzertreihe Jazz am Schießberg. Gemeinsam mit seinen langjährigen Mitstreitern Sybille und Matthias Körholz nahm er die Auszeichnung im Mannheimer Rosengarten entgegen.

Im September 2007 ging das erste Konzert über die Bühne, seither hat es mehr als 100 Konzerte gegeben und nicht wenige der Künstler sind bereits mehrfach in Calw aufgetreten. Den Musikern, das wissen die Jazz am Schießberg-Macher aus vielen Gesprächen, gefällt nicht nur der Spielort. Insbesondere die familiäre Atmosphäre kommt bei ihnen gut an. Für diese sorgt vor allem das ehrenamtliche Team, das den Veranstaltungsraum des Gymnasiums seit Jahren einmal im Monat in einen Konzertsaal verwandelt.