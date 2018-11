Calw Jahreskonzert: Schrill, lustig, rührend

Calw. Mit einem weinenden und einem lachenden Auge, sagt Jacek Kacprzak, verabschiede er sich nach 18 Jahren Chorleitung von den Swing Singers. Das Jahreskonzert des Chors, dem letzten unter Kacprzaks Leitung, trieb dann auch so manchem im Publikum Tränen in die Augen. Nicht jedoch aus Trauer, sondern aus Freude an einem wunderbar abgedrehten Konzert, bei dem viel gelacht werden durfte.

Der Chor eröffnete die Vorstellung mit Michael Jacksons "Man in the Mirror" und entführte das Publikum dann in die Welt des Swing und Jive der 1940er-Jahre bis hin zu Gospel-Einlagen und Minnesang. Spätestens bei der Darbietung von "On the Bright Side of Life" aus Monty Pythons "Das Leben des Brian" wurde dann aber klar, dass das alles nicht so ernst gemeint war.

Bizarre Kostüme