Calw Ist Stadt für Jugendliche gefährlich?

Schulhöfe waren schon Thema im Gemeinderat

Dritte Problemstelle: Die Schulhöfe am Abend und in der Nacht. Dies wurde allerdings nicht von den Jugendlichen selbst aufgerufen, sondern von den Räten in der jüngsten Gemeinderatssitzung. "Gerade am Maria-von-Linden-Gymnasium wurde schon so oft eingebrochen", beklagte beispielsweise Hans Necker (Neue Liste Calw).

Von den oft lauten und mit viel Müll einhergehenden Treffen von jungen Leuten dort einmal ganz zu schweigen. Oliver Höfle (Gemeinsam für Calw) fragte gar, ob man nicht einen Sicherheitsdienst beauftragen könne, der die "kritischen" Orte abfährt und die in seinen Augen große Müllproblematik am Brühl im Blick behält. "Wir können ein Angebot einholen", meinte Oberbürgermeister Ralf Eggert. Aber er äußerte auch Bedenken. "Ein Sicherheitsdienst kann nicht überall sein. Die meisten Unruhestifter trifft man nicht an." Aber ein Versuch sei es wert, auch wenn es nicht der erste wäre.

Sebastian Nothacker (CDU) verstand hingegen die Aufregung nicht. "Wir müssen aufhören, alles zu kriminalisieren. Nicht alle Jugendlichen, die sich auf ein Bier treffen, sind gleich Verbrecher", fand er. "Wir müssen eben Räume schaffen, wo auch mal ein Auge zugedrückt werden kann."

ZOB im Vergleich komplett unauffällig

Nun aber zu den Fakten: Wie ist es wirklich um die Sicherheit in der Hesse-Stadt bestellt? Ist das vorherrschende Unsicherheitsgefühl berechtigt? "Die Zahlen lassen solche Befürchtungen eigentlich nicht zu", sagt Jürgen Etzel, stellvertretender Leiter des Polizeireviers Calw. Weder am ZOB, noch anderswo. "Am ZOB kommt es aufgrund des Personenverkehrs ab und an zu Streitigkeiten, meistens aber verbal", erklärt er. "Wir haben dort ungefähr eine Straftat im Monat – alles mögliche von Sachbeschädigung bis Beleidigung." Drogendelikte kommen vor, jedoch in geringer Zahl. Für einen Bahnhof sei das komplett unauffällig, betont er. Gerade wenn man die Zahlen mit anderen Bahnhöfen in der Region vergleicht.

"Am Brühl haben wir sogar noch weniger Einsätze." Dort fährt die Polizei regelmäßig Streife, auch aufgrund der vielen Beschwerden. "Aber wir haben nichts außergewöhnliches festgestellt", meint Etzel. Auch keinen erhöhten Alkoholkonsum. An den Schulen – jedoch nicht nur am MvLG, sondern auch an allen anderen – halten sich laut Etzel abends tatsächlich viele Jugendliche auf. "Dort kommt es ab und zu zu Sachbeschädigungen oder Rumgeschreie", sagt er. Aber die Polizei kontrolliere regelmäßig.

"Insgesamt ist es um die Sicherheit besser bestellt, als man fühlt", betont der stellvertretender Leiter des Polizeireviers. "Gerade am ZOB ist es spürbar, dass die Leute arg verunsichert sind. Aber aus Sicht der Polizei gibt es keine Bedenken."