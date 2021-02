1 19 Corona-Neuinfektionen gibt es im Kreis Calw. Foto: Balk Foto: Schwarzwälder Bote

Kreis Calw. Die Inzidenz im Kreis Calw bleibt knapp über 50. Am Montagabend gab das Landesgesundheitsamt die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner für den Landkreis Calw mit 52,8 an. Das Landratsamt vermeldete 19 neue Infektionen mit dem Coronavirus gegenüber der jüngsten Meldung vom Freitagabend. Außerdem wurde ein weiterer in Zusammenhang mit dem Coronavirus stehender Todesfall aus dem Kreis Calw bekannt. Es handelt sich um einen Mann aus Wildberg. Aktuell befinden sich in den Kliniken im Landkreis Calw 20 Personen, die positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet wurden, in stationärer Behandlung – zwei davon auf der Intensivstation. Die 19 Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: Calw (5), Bad Liebenzell (3), Dobel (2), Gechingen (2), Nagold (2), Ebhausen (1), Haiterbach (1), Höfen (1), Rohrdorf (1) und Schömberg (1).