Calw Internet? Nur im Schneckentempo

Der Verursacher der ganzen Problematik ist der Kabelverzweiger (KVZ), an den der Straßenzug in Stammheim angeschlossen ist. Dieser sei nämlich nicht ausgebaut, erläutert Lena Raschke von der Deutschen Telekom. Zu den näheren Hintergründen dieser Tatsache gab das Unternehmen bis Redaktionsschluss keine Stellungnahme ab. Nur so viel: "Im Zuge des Projektes Gigabit Region Stuttgart, wo wir in der Region Glasfaser bis ins Haus verlegen, werden wir uns auch Stammheim noch einmal ansehen", führt Raschke aus. Wann das jedoch sein wird, könne sie nicht sagen.

In ihrer Not hatte sich die Anwohnerin der Talstraße bereits an den damaligen Oberbürgermeister Ralf Egger sowie an Stammheims Ortsvorsteher Patrick Sekinger gewandt. Doch wirklich helfen konnten die auch nicht. Den Ausbau selbst in die Hand nehmen kann die Kommune nicht, würde sie damit doch in das "Hoheitsgebiet" der Telekom eindringen. Möglich wäre die Beantragung von Fördermitteln zur Unterstützung des Ausbaus nur dann, wenn die Stadt ein Markterkundungsverfahren einleiten würde, erklärt Bernd Land, Beauftragter der digitalen Offensive im Landkreises Calw. Dabei werden die Ausbaupläne privater Netzbetreiber für die kommenden Jahre abgefragt. Ergibt sich aus dieser Überprüfung, dass vonseiten der Unternehmen nichts geplant ist, könnte die Stadt entsprechende Fördermittel für einen Ausbau bekommen, erläutert Land.