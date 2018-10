Calw Innenstadt verwandelt sich in Genussmeile

An beiden Tagen wird wieder die Streetfood Fiesta in großem Stil und mit Livemusik gefeiert. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

Zur Streetfood Fiesta rollen zahlreiche Foodtrucks an. Vom Pulled Beef Burger über viele weitere Spezialitäten bis hin zu Baumstriezel – die Besucher in Calw können Speisen aus der ganzen Welt testen.

Livemusik an beiden Tagen