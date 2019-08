Calw Innenstadt bekommt eigenen Einkaufsführer

Beinahe könnte man meinen, Florentin Vögele betreibe nicht nur ein Geschäft, sondern sei gleichzeitig auch Touristenführer. So oft wird er von Kunden bei deren Einkauf gefragt, wo sie was in der Innenstadt finden können. Bislang löste er das meistens mit einer Karte der Touristinfo, auf der die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Calw schon abgebildet sind. "Und dann habe ich mit einem Textmarker die Wege eingezeichnet", erzählt der Inhaber des Ladens "Vom Fass". Das war zwar zielführend, aber eben auch unpraktisch – vor allem, wenn die Kunden ein bestimmtes Geschäft oder Restaurant aufsuchen wollten, das auf der Karte nicht zu finden ist. "Eines Nachts kam mir dann die Idee, einen speziellen Einkaufsführer zu machen", erinnert sich Vögele. Das war vor etwa einem halben Jahr.

Inzwischen ist die Idee einer Einkaufs- und Gastronomiekarte für Calw nicht nur weiter gereift, sie steht gar kurz vor der Vollendung. Vögele, Sprecher der Innenstadt im Gewerbeverein, hat seine nächtliche Idee nämlich sogleich im Vorstand des Vereins vorgestellt. Die Kollegen waren begeistert.