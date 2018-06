Calw In kleiner Runde für Stimmung sorgen

Calw. "Das TSV Sportzentrum ist ein Ort der Begegnung und ein Treffpunkt der Generationen", lautet eine der zentralen Botschaften des größten Calwer Vereins. Und das soll es auch während der Weltmeisterschaft sein. Zwölf Jahre ist es her, als der TSV Calw im Rahmen der Fußball-WM im eigenen Land seinen Teil zum Sommermärchen 2006 beitrug. In den Rathaus-Arkaden veranstaltete der Verein ein Public Viewing.

Für deutsche Spiele länger geöffnet

Ein Trend, der erst damals so richtig bekannt wurde. Vier Wochen habe praktisch in ganz Deutschland bestes Wetter und beste Stimmung geherrscht. So auch beim WM-Studio in der Calwer Innenstadt, erinnert sich der Geschäftsführer des TSV, Benjamin Knoll.