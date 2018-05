Calw In freier Natur die Literatur erleben

Nun zur Hauptfigur des Theaterspaziergangs: Hesse wurde 1877 in Calw geboren und ist Ehrenbürger seiner Heimatstadt. Wenngleich er im Verlauf seines Lebens die Schweizer Staatsbürgerschaft annahm und auch in Italien lebte, blieb er Calw zeitlebens innig verbunden. In vielen Werken thematisiert Hesse die Bedeutung von Heimat, gleichzeitig greift er aber auch die Wanderschaft und das Nachhausekommen immer wieder auf. So findet man nahezu in allen Schriften autobiografische Komponenten.

Auch Spiritualität und Glauben werden in den Texten des gelernten Buchhändlers und späteren Literaturnobelpreisträgers immer wieder behandelt. In seinen Werken – auch geprägt durch die Erfahrungen beider Weltkriege – interessiert sich der Dichter vor allem für das innere Seelenleben seiner Figuren.

Fragen nach dem innerem Halt in unruhigen Zeiten, Religion und Hingabe an Gott, wie Hesse sie stellt, erscheinen auch in der heutigen Zeit relevant.

Die Theaterspaziergang zum Schafott wird vom Verein StadtLandKultur präsentiert. Er beginnt am Sonntag, 10. Juni, um 11 Uhr. Treffpunkt ist der Wanderparklatz beim Wildschweingehege auf dem Wimberg. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich zu 15 Euro, ermäßigt zu zehn Euro bei der Stadtinfo Calw und über reservix sowie zu 17 Euro, beziehungsweise zwölf Euro, vor Ort.