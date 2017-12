Bad Teinach. Am Dienstag, 5. Dezember, um 18 Uhr lädt Schuldekan Thorsten Trautwein zu einem adventlichen Abendgottesdienst in die St. Candiduskirche nach Bad Teinach-Kentheim ein. Der stimmungsvolle Gottesdienst in der ältesten Kirche des Kirchenbezirks soll die Möglichkeit geben, in der vorweihnachtlichen Hektik innezuhalten. Der Gottesdienst steht unter dem Thema "Zeuge für das Licht". Musikalisch gestaltet wird dieser Gottesdienst von Jörg Widmann an der Orgel.