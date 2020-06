Calw Immer wieder Randale beim Getränkemarkt

"Auf dem Boden der Rampe sind Kunststoffplatten ausgelegt, da haben sie Brandlöcher reingemacht, die entstehen nicht durch eine brennende Zigarette", ärgert sich der Geschäftsinhaber. Auch den Rollladen hätten sie beschädigt. Außerdem seien die Jugendlichen immer später gekommen und länger geblieben, sodass Nachbarn angefangen hätten, sich bei Pfrommer nach dem Grund für den Lärm zu erkundigen.

Den Bogen überspannt

Zu Beginn wollte Pfrommer den Jugendlichen einfach ihren Spaß lassen. Aber bewusst Dinge auf seinem Gelände zu beschädigen, ging dem Inhaber dann doch zu weit. "Ich habe nicht nur eine Anzeige bei der Polizei aufgegeben, sondern die Jugendlichen auch zur Rede gestellt", sagt Pfrommer. Genutzt habe es nicht viel. Kurzzeitig sei Ruhe gewesen und dann fing das Spiel von vorne an.

Das Polizeipräsidium Pforzheim kann den Eingang der Anzeige bestätigen. "Es läuft ein Verfahren wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt", erklärt Frank Weber von der dortigen Pressestelle.

Weil die Sache kein Ende nimmt, hat Pfrommer nun auch in einem Schreiben die anliegenden Nachbarn informiert. "Sie sollen dann gleich die Polizei rufen", erklärt er. Die Rampe sperre er abends nun immer ab. Mit dem Hinweis, dass Unbefugten das Betreten der Rampe untersagt ist und das der Bereich videoüberwacht werde. Der Inhaber versteht nicht, warum seine Laderampe so beliebt ist. "Zu Beginn konnte man sich bei uns noch ins Gäste-WLAN einloggen, das habe ich jetzt gesperrt. Aber sonst ist es kein besonderer Ort", meint er. Seiner Meinung nach sind solche Treffen, vor allem auch in der aktuellen Corona-Situation, "pure Dummheit".

Streife öfter vor Ort

Was wird die Polizei nun künftig in der Sache unternehmen? "Die Kollegen fahren dort vermehrt Streife", erklärt Weber. Welches Ende das nimmt, kann der Polizeisprecher natürlich nicht mutmaßen. "Grundsätzlich ermutigen wir bei einer Straftat aber jeden Bürger, eine Anzeige aufzugeben", erklärt Weber. Pfrommer hofft einfach nur, dass die nächtlichen Treffen bald vorbei sind.