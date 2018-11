Calw "Immer noch ein Vollweib" – auch in Führungspositionen

Feminine Attribute

Doch es liegt auch ein gutes Stück weit an den Frauen selbst, meint Lindner. Die 29-Jährige hört im Bekanntenkreis immer wieder Sätze wie: "Das ist ganz wichtig, dass du beim Kind bleibst." Oder: "Ich kann meinen Mann nicht mit dem Kind allein lassen."

Das liegt mit daran, so die VdU-Landesvorsitzende Constance Bräuning-Ast, dass in Deutschland Frauen, die als Mütter zuhause bleiben, noch immer hoch anerkannt sind. In Frankreich werden sie dagegen gefragt, warum sie nicht arbeiten.

So fehlt es Frauen in Deutschland im Beruf oft an Selbstbewusstsein. Sie trauen sich weniger zu als Männer, haben aber oft die besseren Abschlüsse. Das führt dazu, so Bacher, dass sie sich, wenn eher männliche Eigenschaften wie Durchsetzungsstark, Analytisch und Offensiv in Stellenanzeigen gefordert sind, gleich gar nicht bewerben. Männer dagegen stellen sich mit breiter Brust, wenn eher weibliche Attribute wie Empathie und Kommunikationsfähigkeit verlangt sind. Nach dem Motto: "Ich schaffe das!"

So bleibt letztlich nur, mit einer entsprechenden Erziehung von Mädchen, dieser gesellschaftlichen Prägung entgegenzuwirken.

Und es gilt, Frauen "extrem zu ermutigen", Führungspositionen anzutreten, so Marjia Madunic, Leiterin der Kontaktstelle Frau und Beruf. Bei all ihren Risiken biete gerade die Digitalisierung Chancen für Frauen in der Berufswelt, wie IHK-Präsidentin Claudia Gläser in ihrem Grußwort ­sagte.