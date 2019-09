Calw Im Sommer 2020 könnte gebaut werden

Ein großer Erdhaufen, Wiese, Bauzäune – viel mehr ist im Bereich der Weidensteige/Weiherstraße noch nicht zu sehen. Die viel besungene "Ruhe vor dem Sturm"? Immerhin sollen auf der momentan noch brach liegenden Fläche in der Calwer Kernstadt in den kommenden Jahren 39 Wohneinheiten entstehen. Die Erschließungsarbeiten dafür sollen bereits kommende Woche beginnen, kündigen Andreas Quentin, Leiter des Fachbereichs Planen, Bauen, Verkehr der Stadt Calw, und Alexander Deisling von der Deisling Wohnbau GmbH, an. Konkret wird es sich dabei um den Regenwasserkanal sowie den Straßenausbau handeln, meint Quentin. Bevor nämlich die Gebäude errichtet werden, solle "ein vernünftiger Fußgängerverkehr" gewährleistet werden. Dafür sei ein Gehweg unabdingbar.