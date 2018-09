Calw Im Harz unterwegs

Bei der Hinfahrt mit dem Bus machten die Ausflügler eine Pause in Hannoversch Münden (Niedersachsen). statt. In dieser Stadt fließen die Fulda und Werra zur Weser zusammen. In einem Gedicht heißt es: "Wo Werra und Fulda sich küssen, Sie Ihren Namen büßen müssen. Und hier entsteht durch diesen Kuss, Deutsch bis zum Meer der Weserfluss". Die Teilnehmer um die Organisatoren Edgar Hauth und Irmela Frohmann konnten nach Lust und Laune die Stadt besichtigen. Danach ging die Fahrt weiter zum Zielort Bad Sachsa-Steina.

Zwischenstopp in Erfurt

Am zweiten Tag besuchten die Calwer in Sangershausen die größte Rosenausstellung der Welt. Anschließend führte die Tour zur Nordhäuser Tratitionsbrennerei, wo die Teilnehmer des Ausflugs eine Führung mit Schnapsverkostung bekamen. Die Rappbode-Talsperre war ebenfalls ein Ziel der Reise. Deren Staumauer ist 110 Meter hoch.