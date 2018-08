Calw Im Extremfall machen sich Falschparker mitschuldig an Todesfall

Eine Herausforderung für die Maschinistin hinter dem Lenkrad des Löschfahrzeugs ist außerdem die Passage in der Burgsteige. Allerdings bietet ein Gerüst für Dacharbeiten entgegen des ersten Eindrucks doch ausreichend Spielraum, wie Patzelt mit seiner Messung feststellt. Indes fordert der weitere Straßenverlauf Jeikowskis Fingerspitzengefühl, weil ein Auto auf verbotener Fläche steht und ein Abbiegen in die Altburger Straße verwehrt. Auch in der Querung des Marktplatzes stehen zahlreiche Falschparker.

Insgesamt stellt Katke bei der Durchfahrtskontrolle 14 Strafzettel aus. "Wenn die Autofahrer dadurch zur Behinderung für den Rettungsdienst werden, erhöht sich das Bußgeld von zehn auf 25 Euro", erläutert der Vollzugsbeamte.

Bewusstsein schärfen

Patzelt und Kossbiel appelieren deshalb erneut an das Bewusstsein von Verkehrsteilnehmern, dass sie den Straßenraum so nutzen, dass Rettungsfahrzeuge ungehindert fahren können. Im Extremfall können sich Blockierer mitschuldig am Tode eines Menschen machen, weil die Rettungskräfte nicht rechtzeitig vor Ort sein können.

Unangekündigt werden Feuerwehr und die Abteilung für öffentliche Ordnung der Stadt Calw auch künftig Durchfahrtskontrollen absolvieren. Dabei, so die Beteiligten, gehe es nicht um "Kasse machen", sondern um die Sicherheit der Bevölkerung, deren Bewusstsein geschärft werden soll.

Bürger können sich auch bei der Stadt melden, wenn sie an bestimmten Stellen Kontrollbedarf sehen. Und auch dort verdeutlichen die Aktionen, welche Problemstellen es gibt und dass sie unter Umständen auch städtebaulich oder durch andere Maßnahmen abgebaut werden können.