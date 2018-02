Kreis Calw Illegale Waffen ganz legal loswerden

Anders sei das bei erlaubnispflichtigen Waffen, so Zürn: "Die können beim einen legal sein und beim anderen illegal." Wer ein spezielles Bedürfnis nachweisen kann, darf solche Waffen besitzen. Das gilt zum Beispiel für Jäger und Sportschützen mit Berechtigungsschein. Der illegale Besitz erlaubnispflichtiger Waffen kann außerhalb der Amnestiefrist laut Paragraf 51 des deutschen Waffengesetzes mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder einer Geldstrafe geahndet werden.

Es ist nicht die erste Amnestieregelung

Auch der Transport der Waffen ist bis Juli gebühren- und straffrei. "Allerdings ist zu beachten, dass die Waffen nicht schussbereit, in geschlossenen Behältnissen und nur vollständig entladen und getrennt von Munition befördert werden dürfen", so das Landratsamt. "Wer sich nicht auskennt, sollte lieber vom Transport der Waffen absehen und die Waffenbehörde anrufen", ergänzt Norbert Kiefer vom Ordnungsamt Nagold. "In solchen Fällen fahre ich auch bei den Leuten vorbei und hole die Waffe ab."

Es ist nicht die erste Amnestieregelung. Auch als das Waffengesetz nach dem Amoklauf von Winnenden und Wendlingen 2009 verschärft wurde, gab es eine solche Frist. Damals wie heute soll dadurch die Zahl der illegalen Waffen, die im Umlauf sind, reduziert werden. Während der ersten Amnestie 2009/2010 wurden im Landkreis Calw rund 300 illegale Waffen abgegeben.

"Unabhängig von der Amnestieregelung können natürlich weiterhin auch registrierte Waffen zur Vernichtung abgegeben werden", teilt das Landratsamt Calw mit. "Insgesamt sind bei den unteren Waffenbehörden im Kreis Calw seit 2009 rund 3600 Schusswaffen zur Vernichtung abgegeben worden", so Härtel.

Das Landratsamt weist außerdem auf einen Unterschied zur letzten Amnestie hin: Es sei diesmal nicht erlaubt, Waffen und Munition Berechtigten wie Sportschützen oder Jägern zu überlassen.

Hinter der neuerlichen Amnestie steckt die zum 6. Juli 2017 in Kraft getretene Änderung des Waffengesetzes. Demnach ändern sich die Sicherheitsvorschriften für Waffenschränke. Bisher genügte es, Waffen in Behältnissen der alten VDMA-Norm aufzubewahren. Laut Landratsamt haben diese alten Schränke auch Bestandschutz, dürfen also weiter verwendet werden. Neu gekauft werden dürfen aber nur noch Sicherheitsbehältnisse der Norm DIN/EN 1143-1 mit Widerstandsgrad 0 oder 1. Das gilt für alle, die ihren Waffenschein erst nach dem 6. Juli 2017 erhalten haben und außerdem, wenn der alte Waffenschrank keinen Platz mehr für weitere Waffen hat. "Die neuen Sicherheitsbehältnisse für Kurz- und Langwaffen haben einen deutlich höheren Sicherheitsgrad", erklärt Härtel.

Die unteren Waffenbehörden des Landratsamts Calw und der beiden Großen Kreisstädte Calw und Nagold kontrollieren, ob die neue Vorschrift eingehalten wird. "Die Folgen der Nichtbeachtung der Vorgaben können von der Aufforderung zur Nachbesserung, über ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, bis zum Entzug der waffenrechtlichen Erlaubnis reichen."