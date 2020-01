Calw Handzettel für illegale Sammlung verteilt

In gebrochenem Deutsch wird auf dem Zettel aufgezählt, was am 13. Januar alles vor die Tür gestellt werden kann, damit die Sammler es abholen. Von der Nähmaschine über Felgen, Autos und Möbel bis hin zur "Komputermaschine" – "Wir nehmen, was Sie nicht brauchen", heißt es auf dem Zettel. Übrigens einer der wenigen Sätze, die fehlerfrei formuliert sind. Lediglich auf Sperrmüll oder Abfall möchten die Sammler gerne verzichten. Namen oder Ansprechpartner sind nicht genannt.