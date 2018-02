Calw IG Metall fordert Tarifverträge für alle

An diesem Mittwoch gehen die Verhandlungen um den Abschluss von Tarifverträgen für die Homag-Beschäftigten in Holzbronn in die erste Runde. Auf dem Firmenparkplatz der Firma Homag Plattenaufteiltechnik in Holzbronn, ehemals Holzma, stellte die IG Metall Freudenstadt am Montag deshalb eine Informationsveranstaltung auf die Beine.

Vergütung nach Nase?

Rund 200 Beschäftigte versammelten sich dort mit roten Fahnen, Trillerpfeifen und Botschaftsschildern, auf denen "One Homag one Tarif" zu lesen stand, heißt es in einer Pressemitteilung der IGM. "Über 50 Jahre ohne Tarif sind genug, wir fordern verbindliche Tarifverträge!", verkündete demnach Armin Auer, Betriebsratsvorsitzender und Mitglied in der IGM-Verhandlungskommission.