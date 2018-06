Calw "Ich wäre schon gerne hiergeblieben"

Der Abschied von Calw rückt näher: Brigadegeneral Alexander Sollfrank übergibt die Führung des Kommandos Spezialkräfte am 26. Juni an Oberst i. G. Markus Kreitmayr. Sollfrank wechselt als Chef des Stabes zum Kommando Heer. Im Gespräch mit unserer Zeitung zieht der Kommandeur der Eliteeinheit Bilanz über seine Zeit in Calw.