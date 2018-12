Calw Hutzel-Laible gehören einfach dazu

Calw-Weltenschwann. Die gelernte Hauswirtschaftsmeistern hat in Weltenschwann einen eigenen Garten mit Obstbäumen. "In diesem Jahr gab es besonders viel Obst, das sollte man doch auch verwerten", sagt die rüstige Seniorin. Deshalb wird das Hutzelbrotbacken in diesem Jahr wieder besonders gern betrieben. Das Rezept entnimmt Irion einem mehr als 100-jährigen Koch- und Backbuch. Heute ist Backtag. Die Weltenschwannerin ist schon früh aufgestanden und hat den Teig vorbereitet.

Gedörrte Früchte werden eingeweicht

Da sie ihr Brot regelmäßig selbst backt, hält sie auch immer einen "Hefel" (Sauerteig) vom letzten Backen bereit. Dieser wird zum Gehen des Teiges eingesetzt. Dann kommen die Birnenhutzeln ins Spiel. Da sie sehr zäh sind, wurden sie Stunden vor dem Backen mit heißem Wasser übergossen. Auch dies dauert einige Stunden. Die gedörrten Zwetschgen werden ohne besondere Vorbehandlung mit verbacken.