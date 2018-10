Calw Hund Yoshi mit Spielzeug vergiftet

Kreis Calw (rsk). Was ist bloß im Kreis Calw los? Aktuell häufen sich dort Fälle von Gift-Anschlägen auf Haustiere. In Althengstett übergossen Tierquäler einen Kater mit Säure, in Altburg legten Unbekannte vergiftetes Dosenfutter aus. Nicht die einzigen Vorfälle. Bereits Ende September erkrankte in Ostelsheim Rüde Yoshi – der Spanische Wasserhund hatte im Garten seiner Besitzerin einen vergifteten Tennisball gefunden.