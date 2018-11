Calw Hommage an die Liebe und Frauen

In all diese Eindrücke passen die ausgewählten Aktzeichnungen von Bernert perfekt hinein. Sie hat die vier Sitznischen auf den Gängen vor den Büros jeweils mit verschiedenfarbigen Stellwänden ausgestaltet. Damit erinnert sie an die im Französischen als kleine Räumlichkeiten bekannten Cabinets. Jedes dieser Cabinets enthält die beeindruckende Aktzeichnungen Bernerts, dazu Texte bekannter Literaten sowie kleine Accessoires wie Äste, ein Handtuch oder eine Schatzkiste.

Jedes Cabinet ist einem speziellen Thema gewidmet. Eines stellt sich als "Einladung zu einer Reise" vor und enthält neben den Aktzeichnungen ein Gedicht des französischen Lyrikers Charles Baudelaire. Ein anderes nennt sich "Vor dem Bade" und stellt auf verschiedenen Aktzeichnungen Frauen dar, die sich unterhalten und sich in verschiedenen Posen auf das Eintauchen in das kühle Nass vorbereiten. Außerdem wurden in anderen Cabinets die Themen "Metamorphose" als Alterungsprozess sowie die mittelalterliche Minne abgehandelt.

Noch lange nach Abschluss der Vernissage standen Besuchergruppen zusammen und diskutierten. Alle waren sich einig, dass den beiden Künstlern und dem Rathausteam eine qualitativ hochwertige Ausstellung gelungen sei. Sie kann noch bis zum 30. November besichtigt werden.