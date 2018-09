Calw Holzstapel bleibt vom Starkregen verschont

Davon war am Samstagabend nichts mehr zu spüren. Die Feuerwehrleute und ihr Umfeld hatten rechtzeitig alles vorbereitet und sich für den Besucheransturm gewappnet. Schließlich hat es in Altburg Tradition, sich zum Ferienende bei der Feuerwehr zu treffen und nach dem Urlaub den geselligen Austausch zu pflegen. "Für uns ist das immer auch eine geeignete Plattform, mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen", hob Gollor hervor. Auch die "Suche nach Helden", also die Nachwuchsgewinnung spielt eine große Rolle, wie ein großes Plakat sowie ein leerer Spind unterstrichen. Denn die freiwilligen Einsatzkräfte können nicht nur jede Verstärkung gebrauchen, ihnen liegt auch etwas an der Transparenz ihrer Arbeit. Aktiv war auch die Jugendfeuerwehr, die ein Wasserspiel für den Nachwuchs anbot.