Calw Historische Orgel

Kreis Calw. Der Seniorenausflug der Kreishandwerkerschaft Calw führte jetzt nach Oberschwaben. Das Ziel war die Museumsbahn "Das Öchsle" in Warthausen. Nach einer kurzweiligen Fahrt durch die hügelige Landschaft Oberschwabens und vorbei an originalgetreuen renovierten Bahnhöfen stärkte sich die Gruppe an einem reichhaltigen Schwäbischen Buffet im Hotel-Restaurant Adler in Ochsenhausen. Nach dieser gemütlichen Pause ging es frisch gestärkt weiter zur Klosteranlage Ochsenhausen.