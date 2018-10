Calw Hinter jedem Tun steckt ein Bedürfnis

Der Kurs unterstützt die Teilnehmer darin, eigene Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen und mitzuteilen. So werden die Teilnehmenden nicht mehr "automatisch" nach festen Mustern antworten, sondern die Art zu sprechen und zuzuhören bewusster gestalten.

Der Kurs der Evangelischen Erwachsenenbildung nördlicher Schwarzwald findet an fünf Terminen im Haus der Kirche (Badstraße 27) in Calw statt. Die Kurseinheiten finden als Kompaktseminar am Freitag, 16. November, von 20 bis 22 Uhr und Samstag, 17. November, von 9 bis 16 Uhr statt. Weitere Abendtermine sind jeweils donnerstags von 20 bis 22 Uhr am 25. Oktober sowie 8. und 22. November.

Am Donnerstag, 18. Oktober, findet ein Informationsabend statt, der über den Kursverlauf informiert. Die Teilnahme daran ist verpflichtend. Die Kosten betragen 85 Euro pro Person und beinhalten Kursmaterialien sowie ein Exemplar des Buches "Gewaltfreie Kommunikation: Eine Sprache des Lebens" von Rosenberg.

Eine Anmeldung bis spätestens Donnerstag, 11. Oktober, unter der Telefonnummer 07051/1 26 56 oder per E-Mail unter info@eb-schwarz wald.de ist erforderlich.