Calw Hinter den Türen einer anderen Glaubenswelt

Es gibt keine religiösen Bilder oder Statuen in der Moschee, dafür die Namen Gottes und des Propheten und Verse aus dem Koran in arabischer Kalligrafie. Im Gegensatz zum Alten und Neuen Testament mit seinen biblischen Geschichten und Erzählungen ist der Koran das reine Wort Gottes wie er es Mohammad offenbarte, wörtlich wiedergegeben. So gibt es für einen gläubigen Moslem kaum etwas Schöneres als das Wort Gottes zu sehen und zu lesen. Auffällig sind auch die Wandfliesen, mit Tulpen bemalt. Die Tulpe stammt ursprünglich aus dem Ottomanischen Reich und hat immer nur eine Blüte. Die Tulpe stellt somit die Einheit Gottes dar, erklärt Demir.