Calw Hesse-Bahn teurer als geplant

"Wir wollen Geld ausgeben und tun dies mit unserem antizyklischen Verhalten mitten in der Wirtschaftskrise genau zur richtigen Zeit", so Riegger weiter. Die Hesse-Bahn sei die einzige Strecke in Baden-Württemberg, die wieder eröffnet wird. Die Bahn sei ein Musterbeispiel für die Reaktivierungsinitiative des Landes, sagte Michael Stierle, beim Landratsamt Abteilungsleiter S-Bahn und Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV).