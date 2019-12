Calw Hermann-Hesse-Museum soll barrierefrei werden

"Die Ausstellungskonzeption nimmt Formen an", meinte Andreas Hailer vom Hochbauamt der Stadt Calw. Beim Thema Barrierefreiheit und insbesondere der generellen Sanierung besteht offenbar noch Redebedarf. Fakt ist: Das "neue" Hesse-Museum soll komplett barrierefrei werden. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass ein Aufzug her muss. Dieser soll laut der bisherigen Planung an der Nordseite des Gebäudes angebaut werden. Überdies soll es unter anderem eine Rampe am Eingang und einen Umbau der Sanitäranlagen geben. Das Museum wird während der Bauarbeiten nicht für Besucher zugänglich sein.

Hailer warf in den Raum, dass es – wenn man das Gebäude wegen des Aufzugs ohnehin eingerüsten müsse – eine Überlegung wert wäre, in diesem Zuge auch weitere Arbeiten anzugehen. So zum Beispiel die Fassade und/oder das Dach. Beides "in keinem guten Zustand", betonte er. Da stelle sich die Frage: "Wie viel will man investieren?", meinte Hailer.