Calw Herbstfest: Musik liegt in der Luft

Diakonin Brigitte Dürr begann den Nachmittag mit Gedanken zu Herbsttönen. Laub, Wind, fallende Früchte bringen Töne hervor, die meist schöne Erinnerungen wecken. Es sind auch Zeichen, dass ein Jahr zu Ende geht. Die Zusage Gottes laute: Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Erde, schenke auch Töne der Zuversicht, dass sich das Leben immer wieder neu gestalte.

"Stimm drei" zu Gast

Ganz praktisch bringt zum Beispiel die Herbstzeit jedes Jahr wieder neuen Wein und Zwiebelkuchen hervor und beides schmeckte hervorragend. Das Besondere an diesem Nachmittag – Musik lag in der Luft. Die Gruppe "Stimm drei" mit Martina Theurer, Beate Pardo und Monika Freundorfer sangen und spielten beschwingte und heitere Melodien. Schlager, Selbstgedichtetes und Volksweisen kamen zu Gehör und beschwingten die Festteilnehmerinnen und Festteilnehmer. Bei manchen Liedern konnte mitgesungen werden, was bei einer mitreißenden Begleitung besonders viel Freude machte.