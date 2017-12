Calw Helfer beschenkt

Die jährliche Gerhard-Mitter-Gedächtnis-Rallye im September erfordert von einigen Anwohnern in Altburg-Spindlershof viel Nachsicht. Drei Hofanlagen müssen dafür komplett gesperrt werden. Gerade in der heißen Phase der Ernte beeinträchtigt das die Hofbesitzer stark. Auch andere Nichtmitglieder zeigen immer wieder größtes Engagement für den Verein. Um ihnen zu danken, schickte der MSC Calw den Nikolaus bei ihnen vorbei. Nachdem dieser Hofbesitzer und Helfer überrascht hatte, besuchte er in Neuhengstett die Kinder des Vereins. Bei Kaffee und Kuchen verteilte er die Geschenke dann auch an die Jüngsten.