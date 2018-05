Calw Helen Buck ist Deutschlands beste Blockflötenspielerin

Von rund 35 Teilnehmern in Helens Altersgruppe erhielten sieben einen ersten Preis . Darunter war allerdings nur einer mit der Höchstpunktzahl – eben jener, der an Helen vergeben wurde. "Das ist schon außergewöhnlich, das erlebt man nicht alle Tage", betont Musikschulleiter Olaf Kerkau. "Ich war richtig froh, dass es gleich drei unserer Schüler hierher zum Bundeswettbewerb geschafft haben", versichert der Calwer Schulleiter.

Bei der Querflötistin Malin Kling, Klasse Petra Bachmann, die mit sehr gutem Erfolg (19 Punkten) teilgenommen hat, war er selbst als Begleiter tätig, ebenso beim Posaunisten Tristan Roberts, Klasse Thomas Daub, der sich das Prädikat "mit sehr gutem Erfolg teilgenommen" (18 Punkte) erspielte. "Sich hier beim Bundeswettbewerb mit den besten jungen Musikern aus ganz Deutschland vergleiche zu dürfen, ist schon eine besondere Ehre und auch ein ganz besonderes Erlebnis. Ich bin sehr froh, dass unsere drei dabei sein konnten."

Die Auszeichnungen sind, da ist sich der Calwer Musikschulleiter sicher, das Ergebnis der konsequenten Ausbildung über viele Jahre hinweg. "Da muss einfach vieles zusammenkommen." Er lobt dabei unter anderem das Kollegium der Musikschule, das über die Maßen engagiert seiner Arbeit nachgehe und eben auch an Wochenenden und in den Ferien für Zusatzproben, Vorspiele, Konzerte und Wettbewerbe zur Verfügung stehe. Der Hauptsponsor der Musikschule, die Sparkasse Pforzheim Calw, mache mit ihrem Engagement Spitzenförderung möglich. Die AWG engagiere sich besonders für Jugend musiziert. "Letztlich nützt aber das ganze System nur wenig, wenn es nicht Schüler und Eltern gibt, denen Musik ganz besonders wichtig ist, die hier Schwerpunkte setzen, die darum wissen, wie sehr Mädchen und Jungen vom Musizieren profitieren. Sehen sie sich doch diese jungen Menschen an. Das sind heute schon gestandene Persönlichkeiten, um die mir auch in Zukunft nicht bange ist", betont Kerkau.