Heftiger Regen überflutet einige Straßen in der Calwer Kernstadt

1 Foto: Schwarzwälder Bote

Überflutete Gehwege und etliche Zentimeter hoch Wasser auf den Straßen: Heftiger Regen hat am Freitagnachmittag für Überschwemmungen in der Calwer Innenstadt gesorgt. Besonders erwischte es dabei den südlichen Bereich am ZOB sowie die nördliche Bahnhofstraße zwischen der Abzweigung zur Nikolausbrücke und Adlereck.Fotos: Klormann