Calw Heftiger Regen setzt Geschäfte unter Wasser

Calw - Das Shoppingvergnügen in der Lederstraße hatte am Dienstagnachmittag ein jähes Ende: Gegen 15.45 Uhr musste die Freiwillige Feuerwehr anrücken. Der Grund: Durch den starken Regen war in den Drogeriemarkt dm, das Bekleidungsgeschäft C&A sowie den Schuhladen Deichmann Wasser eingedrungen.