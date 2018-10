Calw Hebamme zeigt auch neue türkisfarbene Badewanne

Dieses Angebot richtet sich an werdende Eltern und junge Familien und wurde ergänzt durch Vorträge zu verschiedenen Themen.

Die Begrüßung zum Start des Familientags im von der World Health Organisation (WHO) als babyfreundlich zertifizierten Krankenhaus oblag Chefarzt Arkadiusz Praski. Er stellte die richtige Planung der Geburt in den Mittelpunkt. Hebamme Carmen Holzäpfel zeigte bei ihrem Vortrag auf, dass diverse Schwangerschaftsbeschwerden wie Übelkeit, Sodbrennen, Rückenschmerzen oder Schlafprobleme mit natürlichen Mitteln zu lindern sind. Familienentwicklung, Bindung und Stillen thematisierte die Still- und Laktoseberaterin Sarah Schäffler. Über Osteopathie bei Babys referierte Petra Krause, Heilpraktikerin und Physiotherapeutin.

Umfassende Informationen zur Zertifizierung als babyfreundliches Krankenhaus und was dies im praktischen Ablauf der Zeit in der Klinik bedeutet, gab es von den Mitarbeiterinnen der Wochenstation. Stationsleiterin Ingrid Gieß zeigte ein Familienzimmer, in dem junge Mütter mit ihren Kindern nach der Geburt untergebracht sind. Wenn gewünscht, können auch die jungen Papas hier die ersten Stunden oder Tage bei Frau und Kind verbringen, sie nutzen dann das zweite Bett im Zimmer.