Calw Hass-Attacken gegen Kommunalpolitiker

Wie sieht es diesbezüglich in Calw aus? Sind die Erfahrungen der hiesigen Kommunalpolitiker ebenso er­schreckend? Der Schwarzwälder Bote hat bei den Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderats, dem künftigen Oberbürgermeister Florian Kling sowie Landrat Helmut Riegger nachgefragt.

"Man muss sich, wenn man in der Öffentlichkeit steht, bewusst darüber sein, dass man gelobt und kritisiert wird", meint Jürgen Ott (Gemeinsam für Calw). Das allein sei völlig in Ordnung, betont er. "Aber manche verlieren das Maß." Eine Entwicklung, die Ott sehr bedauert. Denn anders als konstruktive Kritik sei das, was da manchmal von sich gegeben werde, niveaulos und unberechtigt. "Das trifft mich schon, gebe ich ehrlich zu." Hinzu komme, dass seiner Ansicht nach das Amt des Stadtrats früher deutlich mehr geschätzt wurde. "Diejenigen, die angreifen, sind sich nicht darüber bewusst, dass ihr Handeln dazu führt, dass sich fähige Leute nicht mehr engagieren wollen."

Hermann Seyfried (Neue Liste Calw) habe es, um solche Angriffe zu vermeiden, bislang vermieden, sich kommunalpolitisch in öffentlichen Foren zu äußern. "Im Deckmantel der Anonymität macht einen das sonst angreifbar." Dennoch habe Seyfried schon, wie er es ausdrückt "grenzwertige Mails von unzufriedenen Mitbürgern" erhalten – "was einen im ersten Augenblick doch auch sehr belastet. Aber hier gilt es in erster Linie sachlich und fachlich zu kontern und mit dem Gegenüber in einen sachlichen Dialog zu treten", erklärt Seyfried. Seit den Kommunalwahlen im Mai gehört Bernhard Plappert (CDU) dem Gremium an. Er habe bislang noch keine derartigen Erfahrungen gemacht, äußert er in einer Stellungnahme.

Sehr unterschiedlich

Auch der OB-Wahlkampf sei in Bezug auf Hass-Mails und ähnliches relativ ruhig gewesen, meint Bald-OB Kling. "Wenige Trolle auf Facebook oder Instagram, die an einer demokratischen Auseinandersetzung um Inhalte kein Interesse hatten, wurden von mir schlichtweg blockiert und ausgeblendet", erklärt er. "Null Toleranz gegen Hass und Hetze", so seine Devise.

Der 32-Jährige ist sich darüber bewusst, dass es bei seiner künftigen Tätigkeit nicht immer so ruhig bleiben wird. Die Emotionen können hochkochen – "das gehört dazu, solange es nicht in Hass und Hetze abdriftet." Wäre das aber der Fall, werde sich Kling "nicht davor scheuen, solche Kommentare und Inhalte anzuzeigen und dem Staatsschutz zu melden." Gründsätzliche wolle er sich aber nicht einschüchtern lassen und hoffe, dass seine künftigen Mitarbeiter "vor solchen Angriffen bewahrt bleiben".

Doch wer sind eigentlich die Menschen hinter den teils bösartigen Kommentaren? Täter und Motive der Hasskriminalität seien sehr unterschiedlich, erklärt Sebastian Seitner von der Landesmedienzentrale (LMZ) Baden-Württemberg. Da gebe es zum einen die sogenannten Trolle, die einfach nur eine Kommunikation stören oder verhindern wollen. Extremisten hingegen wollten ihr Weltbild auch online verbreiten. Bei der "HateSpeech" handelt es sich um eine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, erläutert Seitner. Grundsätzlich sei es, wegen der Anonymität im Netz aber schwer, Täterkreise auszumachen.

"Politiker werden zur Zielscheibe"

Gerade diese Anonymität sorge auch für eine Verrohung, wie Landrat Riegger am eigenen Leib erfahren hat. "Politiker werden zur öffentlichen Zielscheibe, um Emotionen abzuladen. Ich konkret habe das zum Beispiel im Kontext der Themen Krankenhäuser und der Ankunft der Asylbewerber erlebt", meint er. Sogar noch nach dem Tod Lübbkes habe Riegger "sehr unangenehme Mails" erhalten. "Natürlich machen solche Angriffe betroffen", räumt er ein. Riegger versucht dann, den Fall zu erklären – fachlich und ohne persönlich zu werden. "In den harten Fällen werden solche Anschuldigungen oder Bedrohungen aber auch zur Anzeige gebracht."

Dass es so weit kommen kann, ist vielen Nutzern sozialer Medien nicht bewusst, erklärt Seitner vom LMZ. "Häufig haben sie den fälschlichen Eindruck, dass das Internet ein rechtsfreier Raum wäre, was der Realität jedoch nicht entspricht. Dass soziale Netzwerke häufig recht lange brauchen, um problematische Inhalte und Kommentare zu entfernen, unterstützt diese Atmosphäre noch zusätzlich."

Kommentare können schnell persönlich werden

Kommunalpolitiker werden hierbei gerne als Zielscheibe für Angriffe ausgewählt, weil sie in der Öffentlichkeit stehen, weiß Seitner. " Zusätzlich sind Kommunalpolitiker Teil einer überschaubaren Gemeinde. Man kennt sich eben, oder glaubt es zumindest", fügt er hinzu. "So können negative Kommentare auch schnell sehr persönlich werden."

Tendenziell würden Meinungen anderer immer weniger toleriert – gerade in sozialen Netzwerken. "Dies ist auch ein Ergebnis des Filterblasen-Effekts: Nutzerinnen und Nutzer erhalten nur noch Beiträge, die ihre eigene Meinung widerspiegeln und reagieren auf andere Meinungen übermäßig sensibel."

Was tun dagegen, ist nun die Frage. "Um der Gerüchteküche jeglichen Nährboden zu nehmen, müssen sich alle kommunalpolitischen Vertreter für eine transparente und letztendlich selbsterklärende Politik einsetzen", sagt ­Seyfried übereinstimmend mit Landrat Riegger.

Doch so oder so – Hasskriminalität mache es schwerer, sich in der Kommunalpolitik zu engagieren, findet der Landrat. "Nicht umsonst wird es immer schwerer, sowohl hauptamtliche als auch ehrenamtliche engagierte Personen für die Politik zu finden." Doch daran, das liegt nahe, denken die Angreifer im Netz nicht.