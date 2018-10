Calw "Harmonic Brass" verzaubert Publikum

Solo-Auftritte

Die Künstler an den Instrumenten nahmen das Publikum mit auf manch eine imaginäre Reise. In das Restaurant am Meer wie auf die Ponderosa Ranch zum herzhaften Steak. Man wähnte sich in Neapel und in der Welt der "Haute Cuisine". Nicht zuletzt auf Grund ihrer Darstellungsweise gelang es den in Frack erschienenen Männern und deren weiblicher Partnerin rasch, die Zuhörenden zu begeistern.

Nach Telemanns Ouvertüre kündigte "Chef de Cuisine" Andreas Binder mit humorvollen Worten Vor-, Haupt- und Nachspeise in einer Weise an, dass einem das Wasser im Munde zusammenlaufen konnte. Die Botschaft: Gemeinsam erzeugte Musik sei wie ein gemeinsames Essen. Die Sinne werden angeregt. Tubabläser Häberlein schrieb seinem Hornisten Binder die Antwort auf die Frage zu, wieso dieser seinen rechten Arm im Horntrichter verstecke: "Weil er mit den Füßen nicht reinkommt". Die Musiker verbreiteten gute Laune, animierten hier und da zum Lachen, korrespondierten untereinander und mit dem Publikum.

Fessler erhielt nach der Solistenpartie zu Mozarts "Zauberflöte" Sonderbeifall, auch von ihren Kollegen. Ebenso Lux nach dessen Interpretation von Mozarts Champagnerarie und zuletzt Manfred Häberlein. Dieser verhexte bei seinem imposanten Solo mit fliegenden Fingern und großer Luft das wuchtige Instrument.

Man wähnte sich bei einer "schottisch-fränkischen Graupensuppe" (Scotsch Broth Mutton) in den dortigen Highlands.

Anwesende genossen den griechischen Salat, die Tagliolini con Tartufo nero, das Filete Asado con frijole oder den "Big fat chocolate cake". Die "Gerichte" waren Eigenkompositionen und Eigenarrangements der Band. Gerade die verschiedenen Musik-Genres erzeugten Kurzweile. Das ragout francais, hierzulande "Eintopf" genannt, beinhaltete feurige Zutaten aus Mexiko ebenso wie volkstümliches Gemüse vom Viktualienmarkt. Ein Rezept verrieten die Musiker: Sie seien, wie Köche auch, Genießer. Gemeinsames Essen sowie ein gemeinsames Musizieren verbindet.

Tosender Beifall

So lässt sich auch ein Bogen von argentinischer zu volksländischer Folklore spielerisch spannen. Zum Ende rief man mit fetzigen Rhythmen zur "Party time". Mitklatschen und auch mal einen Refrain mitsingen war in der Stadtkirche ausdrücklich erwünscht beim Udo Jürgens Medley zum Ende - "aber bitte mit Sahne".

Mit der ersten Zugabe hatte man einen italienischen Leckerbissen auf dem Herd stehen. "Funiculi funicula". Doch was hat das mit Essen zu tun? Logische Antwort: Das Stück dreht sich hierzulande um den "toten Fisch im Wasser". Mit tosendem Beifall dankte das Publikum den Künstlern. Mit dem "Abendsegen" entließ das Quintett die musikalischen Feinschmecker auf deren Heimweg.