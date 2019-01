Calw Handelt es sich um Mord oder einfach nur Gerechtigkeit?

Die Todesstrafe – kaum ein Thema, welches so umstritten ist. Ist es gerechtfertigt sterben zu müssen, weil man einen Fehler begangen hat? Um diese Frage zu klären, gingen wir, Sarah Vogel (14) und Carolin Kübler (14) einen Nachmittag lang in die Calwer Innenstadt und befragten einige Passanten. Auf die Frage, ob die Todesstrafe in Deutschland eingeführt werden sollte, antworteten die Calwer wie nebenstehend geschrieben.