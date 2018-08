Calw Handball-Stars trainieren Nachwuchs

Da werden die Augen des Handballnachwuchses leuchten: Die beiden Handballstars "Jogi" Bitter, Weltmeister von 2007 und die 246-fache Nationalspielerin sowie zweimalige Handballerin des Jahres, Loerper, veranstalten von Montag, 3., bis Mittwoch, 5. September, gemeinsam mit der Spielgemeinschaft (SG) Hirsau/Calw/Bad Liebenzell in der Walter-Lindner-Sporthalle in Calw ihr "Boost you Handballcamp". Ab sofort läuft die Anmeldefrist.

Bitter und Loerper gehören zu den besten deutschen Handballern des vergangenen Jahrzehnts. Jetzt geben die beiden in ihrem "Boost you Handballcamp" ihre langjährige Erfahrung an junge Handballer weiter.

Auch Vereinstrainer bekommen Impulse