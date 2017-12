Calw Halle voller Lebensfreude

Calw-Altburg. Die vielen Kinder und Jugendlichen, in der Mehrzahl Mädchen, die in den Gruppen bei ADM tanzen, waren ganz aufgeregt, wollten sie doch ihren Eltern, Großeltern und den anderen Besuchern in der voll besetzten Halle zeigen, was sie können.

Von Dschungelbuch bis Mission Impossible

Zunächst sah das Publikum in einer Videoschau einen Rückblick auf sechs Jahre ADM. Die Vorsitzenden Andreia Abreu und Kim Hennefahrt zusammen mit ihrem Trainerteam konnten schon beachtliche Erfolge feiern. In Reihen des ADM finden sich aktuelle Süddeutsche und Österreichische Meister, Vizemeister und bei Europameisterschaften sowie bei vielen weiteren Wettbewerben auf vorderen Plätzen Platzierte. In vier Showblöcken zeigten die tanzbegeisterten Akteure, was sie so drauf haben. Die Jüngsten im Alter zwischen drei und elf Jahren tanzten als Tiere aus dem Dschungelbuch und zu weiteren Hits aus verschiedenen Zeichentrickfilmen. Die McDreamies hatten auch Kinotime mit Melodien aus Tanzfilmen wie Grease. Toni, einer der wenigen Jungs bei ADM war Hahn im Korb bei einer fetzigen Rock'n'Roll-Einlage. Die „Lil‘ Sweets hatten in der Vorbereitung am meisten zu üben. Ihre Themen waren Filmmelodien aus "Rocky Balboa", "Titanic", "Forrest Gump" wie auch "James Bond" und "Mission Impossible". Die Trainerinnen Kim und Madeleine zeigten als Duo ihren "Meisterschaftsmix" mit dem sie Vierte bei der Europameisterschaft und saarländischer Vizemeister wurden. Ganz gespannt beobachteten die jungen Tänzer ihre Trainer bei deren Performance als Blues Brothers. Die wohl größte Überraschung des Nachmittags war der heimlich eingeübte Auftritt einiger Eltern zusammen mit den Trainern, der für großen Jubel bei den Kindern sorgte. Und schließlich hatte auch der Nikolaus die Schwarzwaldhalle auf seiner Agenda. In seinem Grußwort würdigte Wilhelm Schuurmann vom Sportkreis Calw das ehrenamtliche Engagement und die erfolgreiche Arbeit, die den Kindern wichtige Werte vermittle und sie für eine gute Sache begeistere. "Ihr seid ein Verein mit Abo auf Erfolg!" Und dass die ADM-Familie auch beim Feiern Durchhaltevermögen hat, bewies sie bei der anschließenden Party. Der Nachmittag voll überschäumender Tanzfreude wird sich als ein Höhepunkt in die mittlerweile sechsjährige Vereinsgeschichte einreihen, die damals mit nichts weiter als voll motivierten Kindern begann, wie Kim Hennefahrt erzählte.