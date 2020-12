Calw Härtere Corona-Regeln treten in Kraft – Krämermarkt findet aber statt

Calw. Nun ist es offiziell: Der Kreis Calw ist Corona-Hotspot. Als Konsequenz daraus tritt an diesem Mittwoch, 9. Dezember, ein nächtliches Ausgangsverbot zwischen 21 Uhr am Abend und 5 Uhr am Morgen in Kraft; darüber hinaus müssen unter anderem Friseure schließen ( mehr dazu auf der Seite "Nordschwarzwald"). Der Krämermarkt in Calw an diesem Mittwoch wird den neuen Regelungen dagegen nicht zum Opfer fallen.