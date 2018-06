Calw Gute Ausbildung: Preis geht nach Holzbronn

Homag bildet sowohl in klassischen Lehrberufen als auch in dualen Studiengängen aus. Aktuell wird am Homag-Sägenstandort in folgenden Berufen ausgebildet: Bachelor of Engineering Maschinenbau, Bachelor of Engineering Mechatronik, Bachelor of Engineering Wirtschaftsingenieurwesen, Bachelor of Science Informatik, Industriekaufmann, Industriemechaniker, Mechatroniker und Technischer Produktdesigner.