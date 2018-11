Calw Gruselspaß vom Feinsten

Trend hält an

Der Trend hält an, wie sich am Mittwochabend in der Stammheimer Gemeindehalle zeigte. Da hatten die Fußballer des VfL Stammheim zur Halloween-Party eingeladen, und die Menschen strömten in Scharen. Umgeben von Security hatten die VfL-Helfer die Besucher im Auge, drinnen hatten die Fußballer in Sachen Dekoration und Bewirtung das Heft selbst in die Hand genommen. Schon früh bewegten sich zahlreiche Gäste zu den Bässen aus den Lautsprechern, Lichter zuckten durch die Halle und ließen viele Gestalten noch schauriger erscheinen. Viele der Besucher waren in bester Halloween-Manier verkleidet oder hatten sich geschminkt. Masken sowie künstliches Blut und Skelette, regelrechte Gruselschocker waren in der Halle anzutreffen. Auffallen und Spaß haben war in Stammheim angesagt bis weit nach Mitternacht.