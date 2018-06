Calw Grundstücksvergabe rückt näher

Calw-Wimberg. 10,5 Hektar groß, davon drei Hektar Waldfläche – so die Eckdaten des neuen Baugebiets Waldsiedlung, das direkt an das Baugebiet Ökosiedlung anschließt. "Auf knapp fünf Hektar Nettobaulandfläche entstehen derzeit 60 Wohnbauplätze für Einzel- und Doppelhäuser und im nördlichen Bereich weitere Flächen für Geschosswohnungsbauten", heißt es in der Sitzungsvorlage.

Dafür mussten – nicht unbedingt zur Freude mancher Bürger – zahlreiche Bäume weichen. Anfang des Jahres waren die Maschinen angerückt, um die Bäume zu fällen (wir berichteten). Nun sollen die fertigen Bauplätze bald zum Verkauf stehen. Der Verwaltungsausschuss sprach sich mit einer Enthaltung dafür aus, dem Gemeinderat die Zustimmung zu den festgelegten Bauplatzpreisen sowie dem Verkauf der Flächen zu empfehlen.

Wie teuer der Quadratmeter in dem Gebiet ist, hängt von der Zone ab, in der er sich befindet. Die Plätze wurden nämlich aufgrund der Lage, des Zuschnitts und der Bebaubarkeit in fünf Bereiche unterteilt. Angelehnt sind die Preise an den Bodenrichtwerten, die zum 31.12.2016 von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses ermittelt wurden.